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РФ атакувала великий обласний центр реактивними дронами: є «прильоти» і потерпілі — деталі
Російські БпЛА атакували два райони Харкова. Є потерпілі.
У середу, 3 червня, окупанти завдали ударів по Харкову реактивними безпілотниками. В обласному центрі сталися «прильоти».
Що відомо про удари по Харкову, читайте у матеіралі ТСН.ua.
У Харкові о 08:20 було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про реактивний БпЛА курсом на Харків із південного напрямку. Згодом у місті сталися вибухи.
«У повітрі на Харків йдуть кілька ворожих бойових дронів — будьте обережні», — повідомив мер Ігор Терехов.
Що відомо про атаку
За даними влади, влучання реактивного «Шахеда» сталися в Холодногірському і Основ’янському районах. На місці «прильотів» зайнялася пожежа. Зокрема, було пошкоджено ангар та два автомобілі.
«Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох людей», — повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Вранішня атака РФ
Сьогодні від самого ранку російська армія запустила безпілотники по Україні. Під ударом опинилися захід, зокрема Рівненська область, а також південь. Під час повітряної тривоги вибухи сталися у Миколаєві.
Пізніше у Сарнах на Рівненщині сталися вибухи. Росіяни атакували місто дронами. Після вибухів небо затягнуло чорним димом.