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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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465
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1 хв

РФ атакувала великий обласний центр реактивними дронами: є «прильоти» і потерпілі — деталі

Російські БпЛА атакували два райони Харкова. Є потерпілі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Харків.

Атака на Харків. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У середу, 3 червня, окупанти завдали ударів по Харкову реактивними безпілотниками. В обласному центрі сталися «прильоти».

Що відомо про удари по Харкову, читайте у матеіралі ТСН.ua.

У Харкові о 08:20 було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про реактивний БпЛА курсом на Харків із південного напрямку. Згодом у місті сталися вибухи.

«У повітрі на Харків йдуть кілька ворожих бойових дронів — будьте обережні», — повідомив мер Ігор Терехов.

Що відомо про атаку

За даними влади, влучання реактивного «Шахеда» сталися в Холодногірському і Основ’янському районах. На місці «прильотів» зайнялася пожежа. Зокрема, було пошкоджено ангар та два автомобілі.

«Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох людей», — повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вранішня атака РФ

Сьогодні від самого ранку російська армія запустила безпілотники по Україні. Під ударом опинилися захід, зокрема Рівненська область, а також південь. Під час повітряної тривоги вибухи сталися у Миколаєві.

Пізніше у Сарнах на Рівненщині сталися вибухи. Росіяни атакували місто дронами. Після вибухів небо затягнуло чорним димом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
465
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