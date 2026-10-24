Наслідки атаки на цивільне підприємство

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Під час чергової ворожої атаки на Рівненську область зазнало ушкоджень цивільне підприємство, розташоване в Сарненському районі.

Про це у своєму зверненні повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Telegram.

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За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав.

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«Цивільне підприємство на Сарненщині зазнало ушкоджень під час чергової ворожої атаки. На щастя — без потерпілих», — написав Коваль.

На місці події оперативно розпочали роботу рятувальники та всі профільні екстрені служби для ліквідації наслідків обстрілу.

Раніше ми писали про те, що на Рівненщині внаслідок російської атаки зазнало ураження виробниче підприємство, яке через пошкодження було змушене припинити роботу.

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