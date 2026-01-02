- Дата публікації
РФ атакує Запоріжжя: у місті спалахнула пожежа — деталі
Росіяни атакували Запоріжжя дронами, повітряна тривога у місті на момент публікацїі новини триває.
Пізно ввечері 1 січня російські війська завдали удару по Запоріжжю.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Росіяни бʼють по обласному центру. Є займання. Повітряна тривога продовжуються. Перебувайте у безпечних місцях», — написав він.
За інформацією місцевих пабліків, у Запоріжжі лунають вибухи. Ймовірно, росіяни вдарили по житловому будинку.
Нагадаємо, що 31 грудня російські військові протягом дня також періодично завдавали ударів по Запоріжжю.