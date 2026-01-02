ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
483
Час на прочитання
1 хв

РФ атакує Запоріжжя: у місті спалахнула пожежа — деталі

Росіяни атакували Запоріжжя дронами, повітряна тривога у місті на момент публікацїі новини триває.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Вибухи у Запоріжжі 1 січня

Вибухи у Запоріжжі 1 січня / © Запорізька ОВА

Пізно ввечері 1 січня російські війська завдали удару по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Росіяни бʼють по обласному центру. Є займання. Повітряна тривога продовжуються. Перебувайте у безпечних місцях», — написав він.

/ © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

За інформацією місцевих пабліків, у Запоріжжі лунають вибухи. Ймовірно, росіяни вдарили по житловому будинку.

Нагадаємо, що 31 грудня російські військові протягом дня також періодично завдавали ударів по Запоріжжю.

