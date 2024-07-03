РФ б'є по Харкову модифікованими авіабомбами: місцева влада стривожила заявою

Раніше окупанти били авіабомбами лише по лінії фронту.

Агресорка Росія модифікувала авіабомби ФАБ-500. Тепер ці боєприпаси дістають до будь-якої точки Харкова.

Про це заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ускладнена ситуація тим, що ворог почав бити по Харкову керованими авіабомбами типу ФАБ-500, які мають досить серйозні руйнівні сили", - сказав Синєгубов.

З його слів, спочатку загарбники використовували ці боєприпаси лише по лінії фронту. Зокрема, на Куп'янському напрямку. Втім, окупанти їх почали змінювати. Тепер ФАБ-500 летить на відстань до 80 км.

"Він дістає до будь-якої точки Харкова. Тому повітряні тривоги, які у нас лунають по майже 12 або 16 годин, всі вони є реальними", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов оприлюднив шокувальну статистику ударів РФ по Харкову за червень. Зокрема, ворог вперше застосував для ударів по місту КАБ-250 та ФАБ-500 – керовані авіабомби, відомі надпотужною руйнівною силою.

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