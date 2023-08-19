"РФ буде це використовувати": Данілов про майбутні атаки на енергетику та опалювальний сезон

Українці мають бути готовими до того, що Росія знову атакуватиме критичну інфраструктуру взимку, бо гарно знають свого ворога.

Питання щодо опалювального сезону стоїть на контролі. Докладається максимум зусиль для захисту об'єктів енергетики.

Про це секретар РНБО сказав в ефірі "Українського радіо".

"На найближчому засіданні ставки Верховного головнокомандуючого ми заслухаємо звіт з цього приводу прем’єр-міністра, міністра енергетики, віцепрем’єр-міністра Кубракова та всіх, хто займається цим питанням. Це буде ювілейне засідання ставки, яке відбудеться найближчим часом", – розповів Олексій Данілов.

Україна зробить усе, щоб наміри РФ провалилися

За словами Данілова, сьогодні українська енергетична система захищена набагато краще, аніж це було в лютому 2022 року. Крім того, наші фахівці вже мають потужний досвід роботи у надскладних умовах. Слід зважати на те, що в нас велика територія, і захистити все фізичними захисними спорудами вкрай складно.

"Що стосується ППО, то з ранку до вечора займаємося цим питанням для того, щоб максимально збільшити кількість засобів ураження саме протиповітряної оборони. Ми не можемо зараз сказати, що можемо захистити все, а проте все буде набагато краще, ніж це було минулого року", – переконаний секретар РНБО.

На думку Данілова, РФ, безумовно, буде намагатися використовувати енергетичний сектор, щоб "робити" нам нерви. "Але ми робимо все від нас залежне для того, щоб це було мінімізовано", – акцентував секретар РНБО.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що планова ремонтна програма на енергетичних об’єктах відбувається згідно з графіком. До наступного опалювального сезону Україна планує додати в енергосистему 1,7 ГВт генеруючих потужностей.

Читайте також: