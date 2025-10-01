Удар по електропідстанції біля Конотопу

Реклама

Російські окупанти в радіусі 20-50 км від кордону будуть знищувати всю українську інфраструктуру з метою зробити ці території непридатними для проживання, як для цивільних, так і для військових. Те саме будуть робити Сили оборони по російському прикордонню.

Про це написав військовий фахівець з систем РЕБ та зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, позивний «Флеш» у Telegram.

«Тепер крім бойових фронтів у нас з’являються „тилові“ фронти. На „тилових фронтах“ в обидва боки на 20-50 км від кордону, обидві сторони будуть знищувати всю інфраструктуру з метою зробити ці території непридатними для проживання, як для цивільних, так і для військових», — пише «Флеш».

Реклама

За його словами, йдеться про знищення телекомунікацій, енергетики, логістики, газового сегменту. «Флеш» припускає, що навіть якщо війна на основних фронтах зупиниться, то на «тилових фронтах» буде тривати.

Що потрібно робити Україні в плані оборони?

Вивчати відео ударів противника по ключових об’єктах і намагатися їх захищати.

Розробляти системи місцевого раннього оповіщення про загрози, як для військових, так і для цивільних.

Виявляти сучасними технологіями підрозділи ворога по той бік (з технікою) і контратакувати їх.

Будувати системи РЕБ

Будувати системи активного захисту від БПЛА (ППО, турелі, перехоплювачі, МВГ тощо)

Будувати захищені ланцюжки логістики та укриття для військових на цій території.

Військовий наголосив, що якщо нічого не робити, ці тилові фронти будуть рости в глибину. Натомість, він зауважив, що чим далі Сили оборони зможуть «відсунути ту сторону, тим менше буде рухатися наша».

Нагадаємо, що місто Славутич і частина Чернігівщини у блекауті після російської атаки по підстанції.

Також повідомлялося, що 30 вересня росіяни пошкодили енергооб’єкт на Чернігівщині. Без електрики опинилися понад 26 тисяч абонентів у Бобровиці та прилеглих населених пунктах.