РФ будує лінію для підключення ЗАЕС до окупованих територій: Greenpeace заявив про план Москви (фото)

ЗАЕС / © Associated Press

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Росія продовжує спроби інтегрувати окуповану Запорізьку атомну електростанцію до власної енергосистеми та мереж на захоплених територіях України.

Про це свідчить аналіз супутникових знімків високої роздільної здатності, проведений Greenpeace Україна.

За даними організації, у період від січня до липня 2026 року було зафіксовано будівництво нової високовольтної лінії електропередачі вздовж траси М18, яка з’єднує тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області з Генічеськом на окупованій частині Херсонщини.

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Фото greenpeace

Ця інфраструктура, за оцінкою Greenpeace, є частиною російського плану щодо перепідключення Запорізької АЕС до енергомереж тимчасово окупованих територій, зокрема Криму, а також подальшої інтеграції станції до енергосистеми РФ.

У Greenpeace зазначили, що будівництво лінії майже завершили у травні, однак його реалізацію ускладнили удари українських безпілотників. Зокрема, на початку липня була атакована підстанція в Генічеську.

«Нова лінія електропередачі з Мелітополя не змінить загальної тенденції, яка дедалі більше свідчить про те, що російська окупація ЗАЕС є приреченим проєктом», — заявив фахівець з ядерної енергетики Greenpeace Україна Ян Ванде Путте.

Які цілі переслідує Росія

За оцінкою Greenpeace Україна, Москва намагається використати Запорізьку АЕС для кількох стратегічних завдань:

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від’єднати станцію від української енергосистеми;

відновити роботу реакторів під контролем РФ;

забезпечити електроенергією окуповані території, зокрема Донбас і Крим;

підтримувати промисловість, видобуток ресурсів та аграрний сектор на захоплених територіях;

забезпечити електропостачання військової логістики;

у перспективі передавати електроенергію до південних регіонів Росії.

У Greenpeace наголошують, що російський план передбачає довгострокове збереження контролю над найбільшою атомною електростанцією Європи.

У Greenpeace попередили про ядерні ризики

Організація зазначає, що навіть якщо російські плани щодо запуску ЗАЕС стають менш реалістичними, небезпека для ядерної безпеки залишається високою.

За даними Greenpeace, особливі ризики пов’язані з можливими перебоями електропостачання та систем охолодження реакторів, зокрема басейнів із відпрацьованим ядерним паливом. Це, за оцінкою експертів, може призвести до викиду радіоактивних речовин.

«Від 2022 року РФ використовує окупацію Запорізької атомної електростанції як інструмент ядерного терору проти Європи. Росія зазнала невдачі в багатьох своїх цілях і, найімовірніше, продовжить зазнавати поразок у спробах під’єднати ЗАЕС до окупованої енергомережі та перезапустити реактори», — заявив Ян Ванде Путте.

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Росію звинувачують у просуванні власного наративу щодо ЗАЕС

У Greenpeace також розкритикували позицію генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо можливості перезапуску реакторів ЗАЕС під управлінням «Росатома».

За словами представників організації, такі заяви можуть посилювати російські наративи про нібито можливість законного контролю РФ над станцією.

«Російські плани щодо перезапуску реакторів і інтеграції станції до російської енергосистеми є незаконними відповідно до міжнародного права та дедалі більш нереалістичними», — заявив провідний експерт Greenpeace Україна Шон Берні.

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У Greenpeace Україна досліджують російські плани щодо Запорізької АЕС від 2023 року. Організація раніше заявляла, що спроби Москви перепідключити станцію до власної енергосистеми стикаються з технічними та політичними перешкодами.

Нагадаємо, Росія перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу.

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