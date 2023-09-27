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РФ будує залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою і Донецьком: Андрющенко вказав на небезпеку

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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РФ будує залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою і Донецьком: Андрющенко вказав на небезпеку

РФ будує пряме залізничне сполучення з Маріуполем та Донецьком / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

За його словами, у разі успіху знизиться залежність росіян від залізничного сполучення Кримським мостом.

Російські загарбники хочуть побудувати пряме залізничне сполучення з окупованими Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Це допоможе ворогові вирішити проблеми військової та цивільної логістики.

Про це повідомив у Телеграмі радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Зараз це не лише балачки, вони почали будівництво залізничного мосту біля с. Гранітне через річку Кальміус. В разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону", – каже Андрющенко.

Місце на карті, де будують міст / © Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя
Місце на карті, де будують міст / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

За його словами, на практиці ця гілка залізниці не лише вирішить питання щодо військової та цивільної логістиці, але й кардинально знизить залежність росіян від залізничного сполучення Кримським мостом.

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Андрющенко нагадав, що залізничне сполучення з Волоновахи йде:

  • на захід  йде далі через Розівку, Мелітополь в Крим
  • на північ – Донецьк.
Умовна схема нової лінії залізниці / © Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя
Умовна схема нової лінії залізниці / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі російський політик з Курська отримав ломом по голові і звинуватив у цьому "ждунів".

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Дата публікації
Перегляди
484
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