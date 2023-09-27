РФ будує залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою і Донецьком: Андрющенко вказав на небезпеку

За його словами, у разі успіху знизиться залежність росіян від залізничного сполучення Кримським мостом.

Російські загарбники хочуть побудувати пряме залізничне сполучення з окупованими Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Це допоможе ворогові вирішити проблеми військової та цивільної логістики.

Про це повідомив у Телеграмі радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Зараз це не лише балачки, вони почали будівництво залізничного мосту біля с. Гранітне через річку Кальміус. В разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону", – каже Андрющенко.

Місце на карті, де будують міст / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

За його словами, на практиці ця гілка залізниці не лише вирішить питання щодо військової та цивільної логістиці, але й кардинально знизить залежність росіян від залізничного сполучення Кримським мостом.

Андрющенко нагадав, що залізничне сполучення з Волоновахи йде: