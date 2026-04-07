РФ б'є по держустановах: в одному з міст атаковано податкову

Атака по місту Новгород-Сіверський. / © Управління ДСНС у Чернігівській області

Реклама

Російська армія вдарила безпілотником по будівлі державної податкової інспекції у місті Новгород-Сіверський, що на Чернігівщині. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Про це повідомив керівник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

«Ворог здійснив черговий акт агресії проти цивільної інфраструктури прикордоння. Близько 09:30 зафіксовано влучання ворожого БпЛА у середмістя Новгорода-Сіверського», — наголосив чиновник.

Реклама

З його слів, руйнувань зазнала будівля податкової, виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади прилеглих житлових будинків та приватний автотранспорт.

Атака по будівлі податкової у місті Новгород-Сіверський. / © Управління ДСНС у Чернігівській області

Удар по міськраді у Прилуках

Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус уточнив, що зранку агресор атакував адмінбудівлі не лише в Новгороді-Сіверському, а й у Прилуках, де внаслідок удару горить будівля міськради.

«На місці ударів — пожежі. Попередньо, є поранені — інформація про постраждалих уточнюється», — наголосив він.