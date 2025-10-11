РФ б'є по газовій інфраструктурі: експерт відповів, чи під загрозою опалювальний сезон

Газ. / © УНІАН

Останнім часом війська РФ активізували удари по українському газовидобутку. Вони намагаються бити по сховищах, але великого успіху не мають. Тому їхня увага зосереджена на компресорних станціях і станціях очищення газу.

Про це розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю “Главреду”.

З його слів, було втрачено “істотну частину потужностей власного видобутку”. Експерт наголошує, що це проблема.

"Тут нема про що сперечатися. Саме тому, щоб "підстелити соломку", нам потрібно збільшити імпорт газу, причому не тільки збільшити його зараз, але і заздалегідь розпланувати певні обсяги імпорту на лютий-березень. Це період, коли тиск в системі найнижчий і наші сховища видають мінімальні обсяги", - пояснив він.

Харченко каже, що в ситуації, коли український видобуток постраждав, потрібна підтримка імпортом, щоб технічно підтримувати тиск газу в системі.

"Втім, я переконаний, що це питання можна вирішити. У нас достатньо можливостей, щоб технічно та інженерно все це правильно відпрацювати. Тому не думаю, що тут виникнуть серйозні проблеми", - підсумував Харченко.

Нагадаємо, міністерка енергетики Світлана Гринчук розповідала, чи вистачить Україні газу на зиму. З її слів, Україна веде переговори про збільшення обсягу імпорту газу орієнтовно на 30% — це близько 1,38 млрд кубометрів.

За інформацією аналітичної компанії ExPro, Україна вже накопичила у сховищах більші запаси “блакитного палива”, ніж торік.

Зауважимо, що вночі проти 3 жовтня агресорка РФ завдала найбільшого удару по газовій інфраструктурі України від початку повномасштабної війни. Під прицілом опинилися потужності в Харківській і Полтавській областях. Було випущено 35 ракет, зокрема балістичних, та 60 дронів. Вдалося збити лише частину повітряних цілей.