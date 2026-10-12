А як же Трамп?: армія Путіна вдарила по об’єкту "Нафтогазу" на Харківщині

Під ударом опинився об’єкт «Нафтогазу» на Харківщині / © Група Нафтогаз

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Попри оголошене президентом США Дональдом Трампом «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією російські війська продовжили атакувати українські енергетичні об’єкти. В ніч проти 12 жовтня під ударом опинилася газовидобувна інфраструктура Групи «Нафтогаз» на Харківщині.

Про це передає пресслужба «Нафтогазу».

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Що сталося на обʼєкті

«Через атаку було пошкоджено критичне обладнання. Наші працівники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки влучання і не допустити ризиків для стабільної роботи енергосистеми», — зазначив виконувач обов’язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко.

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Наразі фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням роботи об’єкта. Точний обсяг втрат видобутку й деталі щодо пошкодженого обладнання не уточнюють.

Що відомо про «енергетичне перемирʼя» Трампа

Атака сталася на тлі заяв президента США Дональда Трампа про нібито досягнуту домовленість між Україною та Росією щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. 11 жовтня Трамп заявив, що перемирʼя набирає чинності негайно, однак не розкрив його умов.

Раніше Трамп також домовився з Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального до США та послаблення санкційних обмежень на його експорт. Цей крок викликав критику з боку американських політиків і занепокоєння щодо можливого посилення фінансових ресурсів РФ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські війська завдали щонайменше п’ятьох ударів балістичними ракетами по об’єкту «Нафтогазу» на Полтавщині, який було повністю знищено.

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