РФ б’є по кордону з Молдовою не просто так: експерт розкрив задум Кремля

КПП / © facebook.com/serhiy.derkach

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Після ударів по морських шляхах Росія почала атакувати КПП на кордоні з Молдовою, щоб заблокувати проїзд транспорту між країнами.

Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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Чому РФ атакує КПП з Молдовою

За його даними, атаки на кордон почастішали у другій половині серпня. У ніч проти 20 серпня армія РФ вдарила по пункту пропуску «Рені», пошкодивши стоянку вантажівок із продуктами. Вже 21 серпня під обстріл потрапив КПП «Табаки», а в ніч проти 25 серпня російський дрон атакував пункт «Виноградівка — Вулканешти».

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Коваленко зазначає, що ці дії є частиною ширшої стратегії. На початку зими 2026 року окупаційні війська систематично обстрілювали Маякський міст, намагаючись перерізати сполучення Одеської області з пунктом пропуску «Паланка». У липні Росія також створила складні умови для судноплавства в Чорному морі, через що морське сполучення в регіоні виявилося суттєво обмеженим.

«Спроба завершилася невдало — витрачені ресурси не принесли Росії бажаного результату», — зауважує оглядач щодо ситуації на морі.

За оцінкою експерта, сукупність усіх цих ударів вказує на прагнення створити економічну та логістичну ізоляцію Одеської області.

«Спочатку заблокували море, тепер роблять неможливим і небезпечним транспортне сполучення», — пояснив він.

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Водночас Коваленко наголошує, що такі атаки не свідчать про підготовку Росії до наземної операції з захоплення Одещини. У противника немає необхідних сил, засобів та можливостей для проведення подібного наступу, тому йдеться виключно про намір створити тиск шляхом ізоляції регіону.

Оглядач прогнозує, що якщо цей задум залишатиметься пріоритетом для російських військ, удари по пунктах пропуску та іншій інфраструктурі триватимуть і надалі.

«Не буду озвучувати, якими можуть бути подальші дії російських окупаційних військ, але перспектива розвитку подій за подібним сценарієм вимальовується не райдужна», — підсумував експерт.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, росіяни атакували ударними дронами міжнародний пункт пропуску «Виноградівка — Вулкенєшть» на кордоні з Молдовою, через що спалахнула пожежа та пошкоджено інфраструктуру КПП. Пропуск громадян і транспорту тимчасово призупинено.

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Загалом, у ніч проти 25 серпня росіяни влаштували атаку по Україні, застосувавши ракети та 150 дронів. Під ударом опинилися ТРЦ, прикордонна інфраструктура, житлові будинки та об’єкти у кількох областях.

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