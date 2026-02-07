ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Укрaїнa
РФ била по основній енергомережі України, блоки АЕС були розвантажені — Шмигаль

Окупанти цілились по енергетиці України. Активовано запит на аварійну допомогу від Польщі.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Денис Шмигаль

Денис Шмигаль / © Associated Press

Сьогодні вночі росіяни здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Під ударом — підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ — основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

«Блоки АЕС були розвантажені персоналом. Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях — спеціальні графіки аварійних відключень. Диспетчером „Укренерго“ активовано запит на аварійну допомогу від Польщі», — зазначив він.

Що відомо про нічну атаку

У ніч проти 7 лютого Росія здійснила масований ракетний і дроновий удар по Україні. Головна ціль атаки — енергетика заходу України та місто Бурштин, де розташована важлива Бурштинська ТЕС. Також ракети били по Вінниці, а «Шахеди» атакували Київ і передмістя. Повітряна тривога лунала по всій Україні.

Компанія ДТЕК повідомила, що через атаку Росії за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення, зокрема у Києві та низці інших регіонів.

Після 8 ранку дрони продовжували атаку, зокрема на Львівщині атакували Ходорів біля Бурштина. На Волині пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

Польща піднімала авіацію на тлі ворожої атаки.

