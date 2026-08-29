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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ частково знеструмила великий обласний центр: сотні тисяч людей залишилися без світла

Ранкова атака залишила без світла понад 300 тисяч абонентів на Миколаївщині.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Відключення світла.

Відключення світла. / © УНІАН

Зранку 29 серпня російські війська атакували БпЛА Shahed енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. У Миколаєві та низці населених пунктів сталися відключення світла.

Про це повідомив виконувач обов’язків очільника регіону Георгій Решетілов.

«Маємо пошкодження енергетичних об’єктів в області. Низку дільниць аварійно відключено. За попередньо інформацією, без світла понад 300 тис. абонентів», — наголосив чиновник.

З його слів, проблеми з електропостачанням виникли в обласному центрі, а також у громадах Миколаївського та Баштанського районів.

Своєю чергою, у пресслужбі «Миколаївелектротрансу» додали, що через знеструмлення по всьому місту тимчасово відсутня напруга, а тому відбулися зміни у роботі електротранспорту.

«Перевезення на маршрутах міста здійснюватимуть 37 тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 км. Рух трамваїв та тролейбусів марки „Дніпро“ тимчасово призупинено. У міру стабілізації ситуації рухомий склад поступово повертатиметься на маршрути міста», — наголосили на підприємстві.

Нагадаємо, цієї ночі Миколаїв перебував під ударом балістики і безпілотників. У місті сталися сильні вибухи. Місцева влада повідомила, що росіяни атакували портову і цивільну інфраструктуру. В обласному центрі пошкоджено господарський супермаркет та складське приміщення.

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