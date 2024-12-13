РФ чинить "свідомий, цинічний терор" проти людей — головне зі звернення Зеленського

Сьогодні Росія здійснила одну з найбільших атак проти української енергосистеми. З 94 ракет різних типів Силам оборони вдалося збити 81. Ворог також запустив майже 200 ударних дронів, переважна більшість яких була знищена.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у п'ятницю, 13 грудня.

"Загалом ми бачимо, що росіяни намагалися перенавантажити нашу ППО, як вони й завжди це роблять у таких масованих ударах. І також вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для людей. Удар відбувся якраз під похолодання. Це свідомий, цинічний російський терор саме проти людей. Кожна ракета була націлена на той чи інший енергообʼєкт", – сказав президент.

Він зауважив, що завдяки влучності українських захисників та надійності систем ППО багато повітряних цілей вдалось знищити.

"Зараз в областях працюють енергетики, ремонтні бригади – там, де потрібно. Систему відновлюють", – додав гарант.

Він також повідомив, що 13 грудня відбулось перше засідання Технологічної Ставки, яка має на меті забезпечити більше інновацій для Сил оборони. Зокрема на засіданні йшлося про посилення ППО, захист від ворожих ракет та дронів.

"Потребуємо ще більших можливостей збивати все це терористичне сміття. Брали участь у зустрічі Ставки не лише представники армії та Сил безпеки й розвідки, але також виробники зброї, науковці, люди, які точно знають, які технологічні речі можуть бути зроблені. На наступну зустріч у такому форматі ми очікуємо вже конкретних рішень. Будемо залучати й інших представників оборонно-промислового комплексу. Обов'язково треба ще залучити людей, які вже давно допомагають армії стати більш технологічною, із волонтерської спільноти. І саме технології мають стати відповіддю на деякі ключові питання щодо результативності наших підрозділів у бойових операціях. Що більше технологічності, то більше збережених життів", – зазначив Зеленський.

Президент розповів і про пакет військової допомоги, який виділили США.

"Це, серед іншого, ракети для ППО, для "хаймарсів". Також – артилерія. Обсяг пакета – 500 мільйонів доларів. Дякую Президенту Байдену й обом партіям у Конгресі – усім, хто підтримує наш захист життя і людей", – подякував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, масованими ракетно-дроновими ударами Росія намагається продемонструвати світові, і насамперед США, свої можливості атакувати Україну. Такі атаки триватимуть до інавгурації Дональда Трампа 20 січня.

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