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РФ цілеспрямовано вдарила ракетою по людях: подробиці жахливого обстрілу Костянтинівки

РФ цілеспрямовано вдарила ракетою по людях: подробиці жахливого обстрілу Костянтинівки

Армія РФ 9 серпня вдарила по супермаркету в Костянтинівці. / Фото: Національна поліція України

Під завалами шукають людей.

У п'ятницю, 9 серпня, армія РФ вдарила ракетою Х-38 по супермаркету в центрі Костянтинівки у Донецькій області. Також пошкоджено пошту, магазини та будинки поруч. 

Про це повідомили в МВС та очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У момент атаки поруч перебувало багато людей. Пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, торговельний центр, пошта, магазини, автомийка, автомобілі", - йдеться у повідомленні міністерства. 

Своєю чергою, голова обласної військової адміністрації наголосив, що супермаркет розташований в центрі міста. Внаслідок удару травмовано понад 30 людей. Крім того, багато потерпілих також сусідніх крамничках і торговельних павільйонах.

"Ймовірно, під завалами ще залишаються люди — рятувальна операція триває", - наголосив Філашкін.

Нагадаємо, РФ вдарила по супермаркету в Костянтинівці. В ОВА називають атаку цілеспрямованою - по скупченню людей. Спочатку було відомо про чотирьох вбитих, але їхня кількість зростає. 

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ і заявив, що "Росія відповідатиме за цей терор". 

Супермаркет та пошта зруйновані! Люди під завалами! Є загиблі! 

Супермаркет та пошта зруйновані! Люди під завалами! Є загиблі! 

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