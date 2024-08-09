РФ цілеспрямовано вдарила ракетою по людях: подробиці жахливого обстрілу Костянтинівки

У п'ятницю, 9 серпня, армія РФ вдарила ракетою Х-38 по супермаркету в центрі Костянтинівки у Донецькій області. Також пошкоджено пошту, магазини та будинки поруч.

Про це повідомили в МВС та очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У момент атаки поруч перебувало багато людей. Пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, торговельний центр, пошта, магазини, автомийка, автомобілі", - йдеться у повідомленні міністерства.

Своєю чергою, голова обласної військової адміністрації наголосив, що супермаркет розташований в центрі міста. Внаслідок удару травмовано понад 30 людей. Крім того, багато потерпілих також сусідніх крамничках і торговельних павільйонах.

"Ймовірно, під завалами ще залишаються люди — рятувальна операція триває", - наголосив Філашкін.

Нагадаємо, РФ вдарила по супермаркету в Костянтинівці. В ОВА називають атаку цілеспрямованою - по скупченню людей. Спочатку було відомо про чотирьох вбитих, але їхня кількість зростає.

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ і заявив, що "Росія відповідатиме за цей терор".

Супермаркет та пошта зруйновані! Люди під завалами! Є загиблі!

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