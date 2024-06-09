РФ депортує українців з тимчасово окупованої Херсонської області

Окрім операції з переселення тут спостерігається збільшення блок-постів на в’їзди у населені пункти окупованої Херсонщини.
На тимчасово окупованій частині Херсонської області знову фіксуються випадки, коли місцеві колаборанти виселяють зі свого помешкання українців.
Про це https://sprotyv.mod.gov.ua/vorog-prodovzhuye-deportatsiyu-ukrayintsiv-z-tot-hersonshhyny/інформує Центр національного спротиву.
Людей забирають під різними приводами: евакуація через обстріли, загрози стихійного лиха чи просто лякають мобілізацією, чи тюрмою.
У звільнені квартири чи будинки місцеві поплічники окупаційної влади розселяють російських військових. До речі, це ще одна схема заохочення вступати в ряди армії загарбника – обіцянки розв'язання житлових питань коштом захоплених територій та майна цивільного населення.
Окрім операції з переселення тут спостерігається збільшення блок-постів на в’їзди у населені пункти окупованої Херсонщини. Є випадки, коли ворог закриває в’їзд у те чи інше село, чи місто. Робиться це з метою приховування своїх злочинів та не дати можливість повернутися людям у свої помешкання.
Окупанти вдалися до практики депортації українців ще від початку повномасштабного вторгнення. Відомо, що загалом українців вже розселили до 55 регіонів РФ.
Нагадаємо, напередодні у Центрі національного спротиву України повідомили, що в період літніх канікул понад 12 тис. українських дітей із окупованих територій Луганщини будуть відправлені до різних регіони Росії на перевиховання.
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