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РФ дістала до великого обласного центру артилерією: місто опинилось під вогнем, багато влучань (фото)
Зранку росіяни накрили місто Суми артилерійським вогнем — є потерпілі.
Зранку 12 червня армія Російської Федерації здійснила масований удар по місту Суми. Окупанти обстріляли обласний центр з далекобійного артилерійського озброєння.
Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
«За попередніми висновками, обстріл армія РФ здійснила з далекобійного артилерійського озброєння. Це вже втретє від початку року росіяни атакували Сумську громаду з такого типу озброєння», — наголосив очільник ОВА.
Внаслідок атаки сталося вісім влучань у східній частині міста. У Сумах пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Окрім того, травми дістали шестеро місцевих мешканців. Зокрема, важко поранено 56-річного чоловіка. Ще двох людей літнього віку також шпиталізували. Інші отримали допомогу на місці.
«Такі атаки спрямовані не лише на руйнування інфраструктури, а й на психологічний тиск на людей. Сумщина живе в умовах постійної загрози. Надважливо зберігати пильність і бути готовими швидко реагувати на небезпеку», — наголосив Григоров.
Нагадаємо, сьогодні вночі російський дрон влучив у гуртожиток в Сумах. Безпілотник врізався у верхні поверхи будівлі. Минулося без травмованих.
Крім того, під ударом безпілотників опинилися інші райони Сумщини. Росія вдарила «Шахедами» по залізниці. Окупанти спрямували дрони на станції, вокзали, пости електричної сигналізації, підстанції. Загинула працівниця «УЗ».