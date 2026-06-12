РФ дістала до великого обласного центру артилерією: місто опинилось під вогнем, багато влучань (фото)

Суми / © Associated Press

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Зранку 12 червня армія Російської Федерації здійснила масований удар по місту Суми. Окупанти обстріляли обласний центр з далекобійного артилерійського озброєння.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«За попередніми висновками, обстріл армія РФ здійснила з далекобійного артилерійського озброєння. Це вже втретє від початку року росіяни атакували Сумську громаду з такого типу озброєння», — наголосив очільник ОВА.

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Внаслідок атаки сталося вісім влучань у східній частині міста. У Сумах пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Окрім того, травми дістали шестеро місцевих мешканців. Зокрема, важко поранено 56-річного чоловіка. Ще двох людей літнього віку також шпиталізували. Інші отримали допомогу на місці.

Вранішня атака РФ на Суми. / © ДСНС

Вранішня атака РФ на Суми. / © ДСНС

Вранішня атака РФ на Суми. / © ДСНС

Вранішня атака РФ на Суми. / © ДСНС

«Такі атаки спрямовані не лише на руйнування інфраструктури, а й на психологічний тиск на людей. Сумщина живе в умовах постійної загрози. Надважливо зберігати пильність і бути готовими швидко реагувати на небезпеку», — наголосив Григоров.

Нагадаємо, сьогодні вночі російський дрон влучив у гуртожиток в Сумах. Безпілотник врізався у верхні поверхи будівлі. Минулося без травмованих.

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Крім того, під ударом безпілотників опинилися інші райони Сумщини. Росія вдарила «Шахедами» по залізниці. Окупанти спрямували дрони на станції, вокзали, пости електричної сигналізації, підстанції. Загинула працівниця «УЗ».

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