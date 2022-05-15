РФ доукомплектовує бригаду морпіхів, яку майже вщент розбили ЗСУ, членами екіпажу кораблів - Генштаб

ЗСУ добряче поколошматили російських морпіхів.

Через значні втрати розбита бригада потребує доукомплектування.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"За наявною інформацією, у зв’язку зі значними втратами 810-ї окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту під час бойових дій на території Україні, ухвалено рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу чорноморського флоту, зокрема членами екіпажів кораблів", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі додають, що морально-психологічний стан у підрозділах противника залишається на низькому рівні, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Олексій Арестович не береться прогнозувати, скільки ще триватиме війна. Але він переконаний, що росіяни вичерпують свої сили, необхідні для наступу.

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