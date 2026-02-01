РФ дроном вдарила по автобусу з шахтарями: названо кількість загиблих

РФ атакувала автобус із шахтарями / © ДТЕК

Реклама

Російська армія завдала удару по цивільному автобусу, який після зміни перевозив шахтарів з підприємства ДТЕК. За оновленою інформацією, загинули 12 людей, ще щонайменше 16 отримали поранення.

Це підтвердив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Він розповів, що росіяни атакували людей, які поверталися додому після роботи. Це був неспровокований терористичний акт проти суто цивільного об’єкта.

Реклама

Максим Тімченко повідомив, що ця атака стала найбільшою одночасною втратою для компанії з початку повномасштабного вторгнення росії та одним із найтемніших днів в історії ДТЕК.

«Я отримав жахливу звістку про те, що автобус з шахтарями ДТЕК було атаковано російськими дронами. Щонайменше 12 людей загинули, ще 16 отримали поранення. Деталі трагедії ще уточнюються, але вже зараз можна з упевненістю сказати — це був терористичний удар по суто цивільному об’єкту, якому не може бути жодного виправдання», — наголосив Тімченко.

У компанії зазначили, що всім родинам загиблих та постраждалих буде надано необхідну допомогу.

Також міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що цього тижня російський безпілотник навмисно вдарив по поїзду «Укрзалізниці». Тоді четверо пасажирів загинули безпосередньо у вагоні.

Реклама

Сьогодні ж, 1 лютого, російські війська знову завдали удару по цивільних.

«За оновленою інформацією, загинули 12 людей. Є поранені. Люди, які просто працювали й поверталися додому. Висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих», — повідомив Кулеба.

Він наголосив, що другу добу поспіль окупанти цілеспрямовано атакують об’єкти цивільної залізничної інфраструктури на Сумщині.

Так, серія ударів дронами по станції та локомотивному депо в Конотопі тривала з вечора: пошкоджено колії, територію станції, ремонтний цех і адміністративну будівлю депо, виникли пожежі. Для ліквідації наслідків залучали пожежний поїзд. Працівники перебували в укриттях і не постраждали.

Реклама

Такі обстріли мають системний характер і спрямовані проти цивільної логістики та людей, які забезпечують роботу транспорту й життєдіяльність країни. Попри руйнування та затримки, залізничники продовжують виконувати свої обов’язки.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по пасажирському потягу «Барвінкове-Львів-Чоп» на Харківщині 27 січня загинули шестеро людей.