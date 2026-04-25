РФ другий день поспіль атакує великий обласний центр: гримлять вибухи

Жителів міста закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях до офіційного повідомлення про відбій.

Фото ілюстроване / © Associated Press

У Дніпрі ввечері 25 квітня пролунали вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа повідомив, що ворог знову атакував Дніпро.

“Пошкоджене підприємство. Наслідки уточнюються”, - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, Росія спрямувала на місто балістичні ракети.

У ПС України попереджали, що спостерігалась швидкісна ціль на Запоріжжя/Дніпро.

Наразі в регіоні триває повітряна тривога.

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 25 квітня Дніпро зазнав комбінованої атаки, включаючи балістику, дрони та ракети, що спричинило пожежі та пошкодження будівель. Внаслідок атаки постраждало щонайменше 14 осіб.

Близько 03:24 очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що зайнялися кілька пожеж. «Є пошкоджені будинки», — написав він.

