РФ другий день поспіль атакує великий обласний центр: гримлять вибухи
Жителів міста закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях до офіційного повідомлення про відбій.
У Дніпрі ввечері 25 квітня пролунали вибухи.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа повідомив, що ворог знову атакував Дніпро.
“Пошкоджене підприємство. Наслідки уточнюються”, - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, Росія спрямувала на місто балістичні ракети.
У ПС України попереджали, що спостерігалась швидкісна ціль на Запоріжжя/Дніпро.
Наразі в регіоні триває повітряна тривога.
Нагадаємо, у ніч проти 25 квітня Дніпро зазнав комбінованої атаки, включаючи балістику, дрони та ракети, що спричинило пожежі та пошкодження будівель. Внаслідок атаки постраждало щонайменше 14 осіб.
Близько 03:24 очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що зайнялися кілька пожеж. «Є пошкоджені будинки», — написав він.