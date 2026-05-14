РФ другий день поспіль масовано б’є по Україні: скільки ракет та дронів летіли вночі

РФ атакувала Україну / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 14 травня — одразу після масованого удару дронів протягом дня 13 травня — противник продовжив атаку, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Про це повідомили у Повітряних силах України.



Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано та здійснено супровід 731 засобу повітряного нападу — 56 ракет і 675 БпЛА:

3 аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал» (район пуску — Липецька обл., рф)

18 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску — Брянськ, Курськ)

35 крилатих ракет Х-101

675 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія»

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 693 цілі — 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:

29 крилатих ракет Х-101

12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

652 ворожі БпЛА різних типів

«Основний напрямок удару — Київ. Атака триває! В повітряний простір України увійшли декілька нових груп ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу» — додали у відомстві.

Атака по Україні 14 травня — останні новини

У ніч проти 14 травня Росія здійснила один з наймасованіших ударів по Києву, атакувавши столицю десятками шахедів і багаторазово завдавши ударів крилатими і балістичними ракетами. У Дарницькому районі зруйновано під’їзд будинку, загинула щонайменше одна людина, пошуки людей тривають.

Російська окупаційна армія завдала удару по енергооб’єкту у Чернігівському районі Чернігівської області, внаслідок чого знеструмлено понад 31 тисячу абонентів.

