РФ другий день жорстоко атакує великий обласний центр України: де "прильоти"

Російська атака / © ТСН.ua

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Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія другий день поспіль атакує Дніпровський район. Сталися влучання по логістичній компанії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Окупанти 4 червня завдали ударів по Дніпровському району. Знову, як і попереднього дня, зафіксовані влучання по логістичній компанії. Спалахнула пожежа.

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Інформація щодо постраждалих уточнюється.

За даними телеграм-каналів, у Дніпрі стався «приліт» у найбільший термінал «Нової пошти».

Нагадаємо, на початку червня російські війська завдали удару дроном по логістичних складах у Дніпрі, що призвело до масштабної пожежі. Вогонь знищив будівлі та вантажні автомобілі, а рятувальники майже добу боролися зі стихією в умовах постійних повітряних тривог та загрози обвалів конструкцій.

3 червня внаслідок нової атаки російським БпЛА у Дніпрі було пошкоджено інноваційний термінал «Нової пошти». Оскільки під час удару працівники перебували в укритті, ніхто не постраждав. Компанія пообіцяла клієнтам повну компенсацію за втрачені відправлення та зв’яжеться з ними найближчим часом для уточнення деталей.

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