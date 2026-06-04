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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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451
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РФ другий день жорстоко атакує великий обласний центр України: де "прильоти"

Пабліки пишуть про «приліт» у найбільший термінал «Нової пошти».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Російська атака

Російська атака / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія другий день поспіль атакує Дніпровський район. Сталися влучання по логістичній компанії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Окупанти 4 червня завдали ударів по Дніпровському району. Знову, як і попереднього дня, зафіксовані влучання по логістичній компанії. Спалахнула пожежа.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

За даними телеграм-каналів, у Дніпрі стався «приліт» у найбільший термінал «Нової пошти».

Нагадаємо, на початку червня російські війська завдали удару дроном по логістичних складах у Дніпрі, що призвело до масштабної пожежі. Вогонь знищив будівлі та вантажні автомобілі, а рятувальники майже добу боролися зі стихією в умовах постійних повітряних тривог та загрози обвалів конструкцій.

3 червня внаслідок нової атаки російським БпЛА у Дніпрі було пошкоджено інноваційний термінал «Нової пошти». Оскільки під час удару працівники перебували в укритті, ніхто не постраждав. Компанія пообіцяла клієнтам повну компенсацію за втрачені відправлення та зв’яжеться з ними найближчим часом для уточнення деталей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
451
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