"РФ дуже нервово сприймає нашу активність": Зеленський заявив про посилення обстрілів РФ по Україні

"РФ дуже нервово сприймає нашу активність": Зеленський заявив про посилення обстрілів РФ по Україні

Цей тиждень буде насичений. У п'ятницю, 24 червня, буде фінальне рішення Євроради щодо статусу кандидата України в члени ЄС.

Через це, як пояснює український президент Володимир Зеленський, спостерігається посилення активності російських військ.

Про це повідомив глава держави у традиційному відеозверненні у понеділок, 20 червня.

"Наступні дні будуть насиченими. Рухаємося до головного рішення Європейської Рали, яке буде ухвалено в п'ятницю. Як я і передбачав, Росія дуже нервово сприймає нашу активність. Знову обстріли Харкова, Одеси. Знову спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це зло, зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою. Захищаємо Лисичанськ, Сєвєродонецьк, увесь цей регіон. Найбільш складний, там найтяжчі бої, але там наші міцні хлопці та дівчата. Окупанти отримують відповіді на свої дії проти нас. Вдячний армії, розвідці, які це забезпечують", - сказав Зеленський.

Варто зазначити, що очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що лідери країн ЄС на саміті цього тижня погодяться надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, віцепрем’єрка назвала країни, які становили потенційну загрозу процесу вступу України до ЄС.

Читайте також: