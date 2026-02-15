- Дата публікації
РФ економить на медицині в Криму заради війни — підпільники
Підпільники заявили про скорочення доплат медикам і посилення економії у лікарнях окупованого Криму через проблеми з фінансуванням.
В окупованому Криму медичні працівники можуть зіткнутися зі скороченням доплат і посиленням економії в лікарнях — про це заявляє підпільний рух «АТЕШ».
За інформацією руху, в медзакладах півострова нібито працюють спеціальні «комісії з обґрунтованості доплат», мета яких — зменшення додаткових виплат медикам. У повідомленні стверджується, що це пов’язано з браком коштів у бюджеті та пріоритетним фінансуванням військових потреб.
Також ідеться про заборону суміщення ставок, завдяки якому раніше частково закривали кадровий дефіцит. У результаті, за даними «АТЕШ», навантаження на лікарів і медсестер зростає, а персоналу бракує.
Окрім цього, рух заявляє про можливі зловживання на рівні керівництва окремих лікарень, зокрема щодо розширення адміністративних посад.
