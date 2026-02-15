РФ економить на медицині в Криму заради війни — підпільники

Лікарня. Ілюстративне фото / © Pixabay

В окупованому Криму медичні працівники можуть зіткнутися зі скороченням доплат і посиленням економії в лікарнях — про це заявляє підпільний рух «АТЕШ».

За інформацією руху, в медзакладах півострова нібито працюють спеціальні «комісії з обґрунтованості доплат», мета яких — зменшення додаткових виплат медикам. У повідомленні стверджується, що це пов’язано з браком коштів у бюджеті та пріоритетним фінансуванням військових потреб.

Також ідеться про заборону суміщення ставок, завдяки якому раніше частково закривали кадровий дефіцит. У результаті, за даними «АТЕШ», навантаження на лікарів і медсестер зростає, а персоналу бракує.

Окрім цього, рух заявляє про можливі зловживання на рівні керівництва окремих лікарень, зокрема щодо розширення адміністративних посад.

