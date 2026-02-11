Підводний човен / © Вікіпедія

Росіяни фактично припинили використання своїх підводних човнів у морі.

Про це в етері телеканалу «Ми Україна» заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, упродовж попередніх двох років саме субмарини були найбільш активно задіяні російською стороною. Нині ж ситуація змінилася через втрати та ризики під час їхнього обслуговування.

«Підводний човен потребує дотримання умов експлуатації і обслуговування. Щоб ці вимоги виконати, ви маєте поставити його в док. Саме так вони попрощалися з підводним човном проєкту 636 „Варшавянка“ в Криму. Це був „Ростов-на-Дону“, який знищила українська авіація», — пояснив Плетенчук.

Він додав, що під час стоянки росіяни втратили ще одну аналогічну субмарину вже в Новоросійську.

«У результаті в них залишилися лише два підводних човни — носії крилатих ракет. Відповідно, вони змушені берегти цей ресурс, адже поставити його на обслуговування — чи в сухий док, чи біля причалу — означає одразу наражати на небезпеку», — наголосив речник ВМС ЗСУ.

Також Дмитро Плетенчук повідомив, що серед надводних кораблів Росії в строю нині залишаються п’ять носіїв крилатих ракет Калібр. Йдеться про три кораблі проєкту Буян та два фрегати — Адмірал Ессен і Адмірал Макаров.

Раніше повідомлялося, що через погіршення погодних умов в акваторіях Чорного та Азовського морів російські окупанти мають труднощі з використанням морських ракетоносіїв.

Ми раніше інформували, що українські підводні дрони завдали удару по російському дизель-електричному підводному човну класу 636.3 «Варшавянка», яка є носієм крилатих ракет «Калібр».