РФ формує "градієнт виснаження": в ISW розповіли, чому окупанти хочуть захопити Сєвєродонецьк

Взяття окупантами під контроль українського Сєвєродонецька дозволить РФ заявляти про повне захоплення Луганської області.

Сєвєродонецьк важливий для окупантів на цьому етапі війни насамперед тому, що це останній великий населений пункт у Луганській області, який не контролюється росіянами. Але його взяття не принесе Росії жодної іншої істотної військової або економічної вигоди, а ціна, яку вони платять, невідповідна реальній оперативній чи стратегічній вигоді.

Про це заявили фахівці Інституту вивчення війни (ISW).

Також взяття Сєвєродонецька може відкрити Росії логістичну лінію постачання підтримки операцій на заході. Проте війська РФ, сконцентрувавши увагу на місті на Луганщині, вигідні шляхи вже втратили.

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"Вони платять за свій нинішній тактичний успіх на Донбасі ціну, яка не відповідає будь-якій реальній вигоді після взяття міста. Москва залучила сили, техніку і матеріальну частину по всіх інших напрямках для досягнення цієї єдиної мети", - йдеться в повідомленні.

Спеціалісти вважають, що РФ "легковажно витрачає бойову міць на взяття міста". За їхніми даними, росіяни зосередили значно більшу частину своїх наступальних бойових сил для взяття Сєвєродонецька, аніж українці, формуючи "градієнт виснаження" в цілому на користь Києва.

Українці також продовжують отримувати припаси і техніку від своїх союзників, як би повільним і обмеженим не був цей потік. В ISW кажуть, що українські військові зазнають серйозних втрат в битві за Сєвєродонецьк і зіткнулися з найсерйознішим викликом від моменту блокади "Азовсталі" в Маріуполі.

Тому, на думку фахівців, ЗСУ можуть понести серйозну тактичну поразку в найближчі дні в разі падіння Сєвєродонецька, хоча такий результат не гарантований.

Нагадаємо, експерт заявив, що "окупанти атакують Сєвєродонецьк, бо Росії потрібна швидка перемога".

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