РФ готувалася завдати ядерного удару по Україні: коли і що її зупинило - відповів експерт

Наприкінці 2022 року Росія готувалася завдати ядерного удару по Україні, але вона "не мала впевненості, що зброя спрацює".

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула в ефірі Еспресо.

"Загроза дійсно була - і ми всі були її очевидцями, просто ми не зрозуміли, про що мова, я тоді не став про це казати, щоб не викликати паніки".

За його словами, йдеться про період, коли Росія почала поширювати фейк про "брудну бомбу", яку начебто Україна хоче застосувати на великій висоті для того, щоб радіоактивні матеріали розсіялись по певній території.

"Про що йде мова: ядерна боєголовка складається зі звичайної вибухівки та радіоактивного матеріалу, який при з'єднанні за допомогою вибухівки утворює критичну масу, далі відбувається вибухова ланцюгова реакція. Якщо компоненти цієї боєголовки вийшли з ладу, наприклад, ядерні запали, які є джерелом нейтронів, там змінився склад звичайної вибухівки, що не дає необхідної швидкості й щільності, змінився ізотопний склад радіоактивного матеріалу, то ядерного вибуху не відбудеться. У такому випадку під дією звичайної вибухівки радіоактивна речовина розсіюється в повітрі", - пояснює полковник запасу СБУ.

Він вважає, що саме через ймовірність невдалого застосування ядерної зброї РФ поширила цей фейкт.

"Але що пішло не так? Скоріш за все, вони не мали жодної впевненості, що в них ядерна їхня зброя спрацює, надто багато років пройшло з часу останніх випробувань - це вже понад 30 років. Про це саме каже і виступ Путіна 21 лютого 2023 року перед його зібранням, коли він наприкінці дав доручення міністерствам енергетики та оборони підготуватись до випробувань ядерної зброї. Поки що їх не було", - додав він.

нагадаємо, у суботу, 9 березня, CNN з посиланням на двох високопоставлених представників адміністрації Байдена, повідомило, що США готувалися до ядерного удару РФ по Україні.

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