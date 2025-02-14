РФ готує 100-150 тис. осіб для посилення Білоруського напрямку: Зеленський про загрозу нового наступу

Без гарантій безпеки РФ може напасти знову, наголосив глава держави.
Цього року РФ готує 15 дивізій, а це 100-150 тисяч осіб - для тренування та посилення ситуації на Білоруському напрямку.
Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами на Мюнхенській безпековій конференції
"Це факт. Ми думаємо, що вони всі, або ж частково будуть на території Білорусі. Це - 100-150 тисяч людей. Це велике угруповування. Я не впевнений, що воно піде у наступ на Україну. Але може бути, що воно піде як до України, так і до Польщі чи країн Балтії. Ми не зможемо зупинити цього божевільного просто попросивши його про це", - наголосив президент.
За його словами, якщо немає гарантій безпеки, то існує ймовірність того, що Росія може знову напасти на Україну.
"Їм це дуже вигідно", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про ситуацію на білоруському кордоні. З його слів, поки що прикордонники не фіксують переміщення особового складу армії РБ.
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