РФ готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України: Єрмак застеріг світ

Російських терористів потрібно зупинити тут і зараз.

Світ має відреагувати на підготовку РФ до ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими. Йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі.

Про це написав голова ОПУ Андрій Єрмак.

"Це підготовка до можливого сценарію ядерної катастрофи. Росія – терорист. Їх потрібно зупинити тут і зараз. Країни Заходу і Глобального Півдня повинні жорстко реагувати на підготовку терору. Він стосується всіх", – наголосив Єрмак.

Раніше Єрмак запропонував у відповідь на постачання Росії балістичних ракет потрібно надати дозвіл Україні знищувати склади з цими ракетами західною зброєю. На його думку, удари по терористичній Росії є захистом, а не ескалацією.

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