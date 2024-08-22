РФ готує удари по урядових об'єктах України: США стривожили заявою

Агресорка Росія планує завдати ударів по цивільній інфраструктурі та урядових об'єктах України вже найближчими днями.

Про це повідомило посольство Сполучених Штатів з посиланням на Держдепартамент.

Зазначається, що Державний департамент тримав інформацію, що РФ готує атаку. Громадян США закликають покинути територію країни.

"Протягом наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних і ракетних атак по всій території України у зв'язку з Днем Незалежності України 24 серпня", - йдеться в повідомленні посольства США в Україні. загрозу для цивільного населення та цивільної інфраструктури.

У посольстві наголошують, що "безпекова ситуація по всій Україні дуже нестабільна, і умови можуть погіршуватися без попередження".

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний оцінив ймовірність масованого удару по Україні на День Незалежності. Він наголосив, що в Кремлі люблять дати й символи.

Читайте також:

Росіян запитали, навіщо їм українські території

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.