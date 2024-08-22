РФ готує удари по урядових об'єктах України: США стривожили заявою

У посольстві закликають американців покинути Україну.
Агресорка Росія планує завдати ударів по цивільній інфраструктурі та урядових об'єктах України вже найближчими днями.
Про це повідомило посольство Сполучених Штатів з посиланням на Держдепартамент.
Зазначається, що Державний департамент тримав інформацію, що РФ готує атаку. Громадян США закликають покинути територію країни.
"Протягом наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних і ракетних атак по всій території України у зв'язку з Днем Незалежності України 24 серпня", - йдеться в повідомленні посольства США в Україні. загрозу для цивільного населення та цивільної інфраструктури.
У посольстві наголошують, що "безпекова ситуація по всій Україні дуже нестабільна, і умови можуть погіршуватися без попередження".
Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний оцінив ймовірність масованого удару по Україні на День Незалежності. Він наголосив, що в Кремлі люблять дати й символи.
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