РФ готується до нового масованого удару по Україні: коли може відбутися обстріл

На початку вересня армія агресорки Росії завдала масованого удару по Україні. Для підготовки до нового ворогові потрібно приблизно десять днів. Нова атака може відбутися зовсім скоро.

Про це заявив військовий експерт Роман Світан в коментарі "24 Каналу".

"На підготовку їм треба 10 днів, а часу від попередньої атаки пройшло вже багато. Технічно росіяни готові", - наголосив Світан.

Експерт висловив припущення, що удар може відбутися 25 вересня під час візиту президента Володимира Зеленського до США, де він перебуватиме на Генасамблеї ООН. Адже Москва не рідко потужно атакувала, коли українське політичне керівництво кудись їхало.

За словами Світана, росіяни використовують такі ситуації не лише для самого обстрілу. Як варіант, вони можуть намагатись зірвати інформаційний потік, тобто перекрити новини з США негативними новинами, а саме про атаку.

Він зауважив, що ГУР та СБУ намагаються завдавати ударів по аеродромах РФ, де базуються стратегічні бомбардувальники, аби зірвати підготовку окупантів до обстрілів. Під час таких атак пошкоджувати можна не лише літаки, які безпілотникам важко знайти та вразити.

"Ціллю можуть бути спеціальна інженерна служба, яка готує російські ракети для виконання бойових завдань, а також самі склади ракет та палива", - пояснив Роман Світан.

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