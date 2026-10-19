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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ «Геранню» вбила немовля просто у візочку: ще дві жінки загинули — деталі (фото)

РФ вдарила по парку у Новій Водолазі на Харківщині: загинули немовля та дві жінки, поранено 15 людей, з них — 7 дітей

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Удар по дитячому візочку в парку: на Харківщині через російський БпЛА загинуло немовля та дві жінки

Удар по дитячому візочку в парку: на Харківщині через російський БпЛА загинуло немовля та дві жінки

На Харківщині росіяни завдали жорсткого удару по території парку у Новій Водолазі — загинуло немовля просто у дитячому візочку та дві жінки.

Про новий воєнний злочин РФ повідомили у МВС.

За словами голови МВС Івана Вигівського, окупанти безпілотником вдарили по центральному парку у селищі Нова Водолага Харківського району — в момент, коли там було багато людей, зокрема родин із дітьми.

Внаслідок атаки загинули дві жінки та немовля, яке перебувало у дитячому візочку. Щонайменше 14 людей поранені, серед них — семеро дітей.

«Черговий російський удар по цивільних. Атака по дітях, яка не мала жодного військового сенсу», — наголосив міністр.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов додав, що кількість постраждалих у Новій Водолазі зросла до 15. Семеро з них — це діти. Медики всім надають необхідну допомогу. Зокрема, реанімаційні бригади перевозять поранених у лікарні Харкова. Він уточнив, що одній із загиблих жінок — приблизно 25 років.

«Наразі відомо, що пошкоджено кафе. Це черговий терористичний акт рф. Ворог б’є посеред дня по парку відпочинку, знаючи, що там немає жодної військової інфраструктури», — зазначив Синєгубов.

За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, росіяни атакували безпілотником типу «Герань-3».

Нагадаємо, що під час нічної атаки на Київ загинула 21-річна дівчина, а загальна кількість постраждалих зросла.

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