РФ хоче сформувати окупаційні органи влади на тимчасово зайнятих територіях

Готують співробітників силових структур і суддів.

Російська Федерація розглядає питання формування на тимчасово зайнятих територіях в Україні окупаційних органів влади.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу 31 березня.

Зазначається, що за наявною інформацією, на території країни-окупантки Росії вже відбирають співробітників силових структур, прокуратур та судів, яких згодом направлять на тимчасово окуповану територію України.

Зокрема, керівництво Росії розглядає створення псевдореспубліки в Херсонській області.

"Для реалізації сценарію відзначається робота співробітників федеральної служби безпеки Російської Федерації, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління генерального штабу Російської Федерації. Основним напрямком діяльності зазначених підрозділів є проведення так званої "роз’яснювальної роботи" з місцевими органами влади та населенням. Інформаційний супровід здійснюється шляхом демонстрації відеосюжетів з підставними особами", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, армія Російської Федерації, яка тимчасово окупувала куртне місто Приморськ у Запорізькій області, залякує місцеве населення. Зазначається, що окупанти країни-агресорки у місті розповсюджують дезінформацію про те, що це Україна навмисне відключила мобільний зв’язок та Інтернет по береговій лінії. Начебто держава залишила людей росіянам. Схожа антиукраїнська пропаганда ведеться у всіх тимчасово окупованих містах Запорізької області.

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