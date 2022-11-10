РФ хоче зробити Херсон "містом смерті": Подоляк розповів, що окупанти мінують квартири та каналізацію

Російські окупанти після виходу з Херсона планують знищити місто.

Російські окупанти планують знищити Херсон після виведення своїх військ з міста.

Про це розповів у твітер радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

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"Рф хоче зробити Херсон "містом смерті". Російські військові мінують усе що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має "русский мир": прийшли, пограбували, відсвяткували, убили "свідків", залишили руїни, пішли.

Рф хоче зробити Херсон «містом смерті». Російські військові мінують усе що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має «русский мир»: прийшли, пограбували, відсвяткували, убили «свідків», залишили руїни, пішли. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 10, 2022

Нагадаємо, що вчора, 8 листопада очільник Генштабу ЗС РФ Сергій Шойгу віддав наказ вивести війська з Херсона і передислокувати їх на лівий берег Дніпра.

В той же час російська армія в Херсонській та Миколаївській областях підірвала 5 переправ. Зокрема знищено Дар'ївський міст та міст в селі Тягинка.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо на цей момент про ситуацію довкола деокупації єдиного великого українського міста, якого росіянам вдалося захопити на початку вторгнення.

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