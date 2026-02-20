РФ готувала вбивства медійників і військових: у МВС розповіли про завдання кіллерів

Спецслужби зірвали плани російських агентів / © СБУ

Сьогодні, 20 лютого, у СБУ повідомили про знешкодження агентурно-бойової групи російської спецслужби, яка готувала серію резонансних вбивств в Україні. «Цілями» були журналісти й громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові ГУР МО, зокрема бійці Іноземного легіону.

У МВС повідомили деталі про кілерів.

«За вказівками спецслужб Російської Федерації здійснювалося вербування громадян Молдови для подальшого виконання цільових ліквідацій. Уже на території України завербовані особи збирали детальну інформацію про замовних осіб, а саме: місце проживання та роботи, маршрути пересування й перебування», — йдеться у повідомленні відомства.

Крім цього, опрацьовувалися можливі способи вбивства замовлених осіб, після чого виконавці чекали на план подальших дій від російських спецслужб. Метою таких дій була дестабілізація суспільства та поширення паніки.

Що відомо про спецоперацію

Українські та молдавські правоохоронці викрили організовану групу, яка готувала замовні вбивства відомих громадян України, зокрема представника з питань стратегічної комунікації ГУР МОУ Андрія Юсова, журналістів та громадських діячів.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що учасники групи діяли під кураторством спецслужб РФ. Вони збирали інформацію про пересування, спосіб життя, місця відпочинку, проживання визначеного кола осіб для підготовки їх вбивства за грошову винагороду.

Сімох підозрюваних затримано в Україні, ще трьох — у Молдові, зокрема організатора мережі та двох його спільників. Усім їм уже оголосили про підозри, наразі готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За кожне вбивство російська сторона обіцяла виконавцям до 100 тисяч доларів США. Для ліквідації потенційних жертв фігуранти розробляли різні варіанти замахів: від розстрілів «впритул» до підриву автомобілів.

Щоб стежити за «цілями», агенти прикидалися кур’єрами сервісів доставки, які здійснювали фото-, відеофіксацію об’єктів замаху, позначали їхні геолокації на гугл-картах і «звітували» резиденту.

Затриманим повідомили про підозру за фактами підготовки до умисного вбивства на замовлення та незаконнного поводження зі зброєю, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.