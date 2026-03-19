РФ готує масове переселення до захоплених регіонів України: соціолог назвав причину

Путін та "очільники" окупованих територій / © Associated Press

Якщо в майбутньому міжнародна спільнота вимагатиме проведення будь-яких референдумів, Кремль матиме готовий і абсолютно підконтрольний електорат.

Про це у ефірі Ранок.LIVE заявив соціолог Дмитро Громаков.

«Якщо там буде проводитись референдум про приналежність цих територій, то потрібні докази історичності належності цих територій, тобто щоб були люди, які в довгостроковій перспективі будуть заселяти цю територію», — пояснив він.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях України

Окуповані території України переживають знищення промисловості російськими засланцями, етнічні чистки, конфіскацію майна.

На окупованих територіях російські окупаційні адміністрації не проводять ремонти або відновлення, навіть в тих місцях, які були захоплені на самому початку повномасштабного вторгнення — у лютому 2022 року.

Самі ж окупанти та їхні колабораціоністи заявили, що деякі міста, такі як Волноваха, навіть не будуть намагатися відновлювати. Причина — значні втрати серед населення.

30-річна жителька Скадовська Наталя (лівий берег Херсонщини) розповіла ТСН.ua, що росіяни перетворили місто на «концтабір».

«Раніше ми процвітали, курортне місто. Зараз пляж пустує, окупанти все мінують. Бізнес віджимають, нав’язують свої паспорти, інакше навіть до лікарні не потрапиш», — сказала вона нам.

У Центрі нацспротиву заявляли, що Кремль намагається закріпити контроль над тимчасово окупованими територіями попри спротив місцевого населення.

«Місцеві мешканці й надалі відмовляються працювати на окупаційні адміністрації або виїжджають із міст, куди окупанти принесли "рускій мір" у вигляді зруйнованих громад і смерті. Лише за 2024 рік на міграційний облік в окупованій Луганській області було поставлено майже 12 тисяч іноземних громадян та осіб без громадянства», — зазначили у повідомленні.

У Мелітополі окупанти відкрили новий центр пропаганди для молоді, який фінансується з місцевого бюджету та працює під кураторством ФСБ.

Влада РФ продовжує імплементацію стратегії етнічної чистки українців на тимчасово окупованих територіях України.

Перший етап передбачає проведення системних фільтраційних заходів задля витіснення патріотично налаштованого населення.

Тоді як на другому етапі росіяни масово депортуватимуть українців на територію РФ, таким чином змінюючи етнічний склад українських територій. Водночас на місце українців ворог планує переселити етнічних росіян, ускладнюючи реінтеграцію тимчасово окупованих територій після деокупації.

Зауважимо, заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв поділився планами Кремля щодо репресій проти українських громадян на тимчасово окупованих територіях України. За його словами, українці на окупованих територіях, які «завдають шкоди» Росії, повинні бути «викриті і покарані, заслані до Сибіру для перевиховання в таборах примусової праці».