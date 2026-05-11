РФ готує нові атаки: Зеленський попередив про небезпеку

Тиші не було: Зеленський попередив про підготовку РФ до нових ударів / © Associated Press

Росія не дотримується перемир’я на фронті, там тривають активні бойові дії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за 11 травня.

«Сьогодні на фронті не було тиші, були бойові дії. Ми все це зафіксували», — сказав глава держави.

Він певен, що Росія не має наміру цю війну завершити. Тому Зеленський попередив, що можливі нові атаки ворога.

«Ми готуємося до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це. Захист України, незалежність України, безпека для наших людей — це найважливіше», — підсумував президент.

Перемир’я з РФ: останні новини

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив про триденне перемир’я між Росією і Україною (9-11 травня). Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва до пропозиції США.

У Кремлі також підтвердили, що домовленості щодо припинення вогню було досягнуто після телефонних переговорів з адміністрацією президента США.

Згодом Трамп припустив, що припинення вогню між Україною та РФ буде подовжене.

Вчора, 10 травня Володимир Зеленський прокоментував, чи дотримується Росія перемир’я. Зеленський визнав, що масованих повітряних атак вглию України не було, але на фронті і у прифронтових громадах перемир’я не відчувалося.

У Генштабі своєю чергою прозвітували, що другий день так званого «перемир’я», 10 травня, обернувся для фронту 144 бойовими зіткненнями та масованим застосуванням Росією безпілотників-камікадзе.

