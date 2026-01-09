ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Укрaїнa
РФ готує нові удари: експерт попередив, скільки разів на місяць можливі масовані атаки

В РФ було збільшено виробництво ударних дронів типу "Шахед".

Олена Капнік
Атака на Київ 9 січня

Атака на Київ 9 січня / © Associated Press

Наразі Російська Федерація має спроможності здійснювати масовані комбіновані атаки ракетами і дронами два-три рази на місяць.

Про це заявив військовий аналітик Олексій Гетьман сказав в ефірі на Радіо NV.

«Такі обстріли, які робили сьогодні, вони можуть здійснювати приблизно 2-3 рази на місяць, використовуючи ракети, які вони виробляють», — вважає Гетьман.

Експерт наголосив, що країна-агресорка збільшили виробництво повітряних засобів нападу. Зокрема, ударних безпілотників типу «Шахед».

За словами Гетьмана, українські атаки дронами в глибокий тил Росії приносять більший результат, аніж санкції проти Росії від Євросоюзу і США.

«Наші санкції — це удари по НПЗ. Наші Сили безпілотних систем завдали до 20 млрд збитку. Ми робимо санкції, але наші санкції більш дієві», — додав він.

Нагадаємо, вночі 9 січня російські військові завдали комбінованого удару по України, застосувавши ракети, зокрема, «Калібри», «Іскандери», і сотні дронів. За інформацією ПС ЗСУ, протиповітряною обороною було збито/подавлено 244 повітряні цілі.

Окрім того, уперше за війну Росія вдарила по Львову «Орешніком». Ракета рухалась по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тис. км/год. Вибухи в обласному центрі сталися лише за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Інформації про цілі у напрямку області на той момент не було.

