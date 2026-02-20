РФ готує нові удари по енергетиці: Шмигаль розповів подробиці

Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Росія готує нову серію ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Наразі всі служби мають перебувати в стані максимальної готовності до нових викликів.

Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками засідання Енергетичного штабу.

За його словами, попри те, що зараз в енергосистемі спостерігається тенденція до покращення ситуації завдяки потеплінню та цілодобовим ремонтам, він закликав не втрачати пильності.

«Маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці. Тому завдання для всіх служб — не лише швидка відбудова, а й максимальна готовність до наступних викликів», — повідомив очільник Міненерго.

Денис Шмигаль додає, що наразі по всій країні тривають безперервні відновлювальні роботи. У Києві над поверненням світла й тепла працюють понад 200 бригад. Особлива увага приділяється Одесі та прифронтовим регіонам, де ситуація залишається найнапруженішою. Для посилення стійкості галузі міністр залучає підтримку закордонних партнерів.

«За підсумками візиту команди Міненерго до Франції маємо домовленості про залучення 600 млн євро на посилення енергетичної стійкості України. Також наші інженери й технічні фахівці вже відряджені до Європи для обстеження 6 станцій, обладнання з яких можна в найкоротші терміни доставити до України», — зазначив він.

Шмигаль також висловив вдячність силам ППО за захист енергетичного неба та ремонтним бригадам, які працюють у режимі 24/7.

Нагадаємо, в Україні запроваджують погодинні відключення світла на 21 лютого.

Раніше повідомлялося, що енергетична ситуація в Україні залишається напруженою. Через наслідки масованих атак РФ та несприятливі погодні умови в низці областей діють обмеження електропостачання.