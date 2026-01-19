- Дата публікації
РФ готує новий масований повітряний удар — деталі від Зеленського
Президент Зеленський попередив про підготовку Росії до нової великої атаки по Україні.
Президент Володимир Зеленський попередив українців, що Росія підготувалася до нового масованого удару і очікує момент, щоб завдати цього удару.
Про це глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні за 19 січня.
Зеленський закликав українців цими днями бути й надалі дуже уважними до повітряних тривог.
«Росія підготувалася до удару, удару масованого, і очікує момент, щоб завдати цього удару. Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей», — сказав він.
Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав МАГАТЕ та міжнародну спільноту змусити Росію відмовитися від намірів бити по підстанціях, що живлять українські АЕС. У ГУР попереджали, що Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України.