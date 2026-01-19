ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2407
Час на прочитання
1 хв

РФ готує новий масований повітряний удар — деталі від Зеленського

Президент Зеленський попередив про підготовку Росії до нової великої атаки по Україні.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський попередив українців, що Росія підготувалася до нового масованого удару і очікує момент, щоб завдати цього удару.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні за 19 січня.

Зеленський закликав українців цими днями бути й надалі дуже уважними до повітряних тривог.

«Росія підготувалася до удару, удару масованого, і очікує момент, щоб завдати цього удару. Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей», — сказав він.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав МАГАТЕ та міжнародну спільноту змусити Росію відмовитися від намірів бити по підстанціях, що живлять українські АЕС. У ГУР попереджали, що Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України.

Дата публікації
Кількість переглядів
2407
