Росія у найближчі 48 годин може завдати масованого ракетного удару по Україні

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Російські війська виходять на фінальну стадію підготовки до нової масштабної комбінованої атаки по території України.

Про це попереджають моніторингові канали.

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Зафіксовано активне переміщення ворожої стратегічної авіації: три борти Ту-95 уже здійснили переліт на аеродром «Оленья», а ще чотири літаки перебувають у процесі передислокації.

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Загалом до майбутнього обстрілу загарбники можуть залучити шість ракетоносців Ту-95МС та два Ту-160, споряджених крилатими ракетами Х-101, а також застосувати морські ракетоносії з «Калібрами» та наземну балістику — «Іскандери», північнокорейські KN-23, «Циркони» й «Онікси».

Основними цілями російського терору, за даними спостерігачів, залишаються об’єкти критичного життєзабезпечення — енергетична інфраструктура, системи теплопостачання та ключові мостові переходи.

Підвищена небезпека наразі стосується енергетичних і логістичних вузлів на Дніпропетровщині, а також у центральних та західних областях держави.

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук закликала українців реагувати на сигнали повітряної тривоги.



«Закликаю жителів Прикарпаття бути особливо уважними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі її оголошення — перебувайте у безпечних місцях до офіційного повідомлення про відбій. Не нехтуйте правилами безпеки. Бережіть себе та своїх близьких», — зазначила вона.

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Атака по Україні 19 листопада — що відомо

Від вечора 18 листопада до ранку наступного дня російські війська запустили по Україні протикорабельні ракети «Онікс» і 98 дронів, зокрема 61 реактивний «Шахед». ППО знешкодила 69 безпілотників, з них — 48 реактивних «Шахедів». Проте у 18 місцях є влучання.

Росія завдала масованого удару по півдню Одещини. Там пошкоджено обʼєкти промислової та енергетичної інфраструктури.

На Житомирщині внаслідок російської атаки постраждала 1 людина. Пошкоджене скління вікон в 4 приватних житлових будинках, виникли пожежі.

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