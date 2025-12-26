ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
153
1 хв

РФ готує новий масований удар по енергетиці: в "Укренерго" вказали на важливий нюанс

Російські атаки проти енергосистеми відбуваються з періодичністю в середньому у 10 днів.

Анастасія Павленко
© Associated Press

Ситуація з електропостачанням в Україні залишається вкрай невизначеною через підготовку Росії до нових ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це заявив очільник правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко в ефірі національного телемарафону.

З його слів, російські атаки на енергосистему мають системний характер і відбуваються в середньому з інтервалом близько десяти днів.

«Після кожної подібної атаки балансування енергосистеми стає серйозним викликом для фахівців. Ушкодження інфраструктури і втрата потужностей, що генерують, змушують енергетиків вдаватися до вимушених заходів, щоб зберегти стійкість системи і уникнути масштабних аварій», — пояснив він.

Енергетики продовжують працювати у цілодобовому режимі, проте подальший розвиток ситуації безпосередньо залежить від інтенсивності та наслідків нових російських атак на енергосистему країни.

Раніше повідомлялося, що у новорічну ніч українці можуть бути зі світлом. Втім, значною мірою ситуація залежить від погодних умов, а також — атак росіян на енергетичну інфраструктуру.

153
