ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
344
Час на прочитання
1 хв

РФ готує новий масований удар по Україні: експерт сказав, коли він може статися

Росія накопичує арсенали озброєння і здатна завдавати масованих комбінованих ударів циклами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
РФ знову вдарила по Києву

РФ знову вдарила по Києву / © Associated Press

Росія може накопичувати ракети й дрони для нової масштабної атаки, схожої на попередню. На це їй може знадобитися щонайменше від одного до півтора тижня.

Про це в етері Київ24 повідомив авіаційний експерт Богдан Долінце.

За його словами, ворог намагається зібрати максимально можливу кількість засобів ураження, щоб повторити масований удар і отримати подібний результат.

Долінце пояснив, що часові проміжки між масованими атаками безпосередньо залежать від швидкості підготовки ракет до запуску, і ворог здатний підготувати новий удар у доволі стислі терміни.

Нагадаємо, у ніч проти 11 липня російські війська здійснили ракетну балістичну атаку на Київ. Вже після перших вибухів у столиці оголосили повітряну тривогу, а наслідки удару було зафіксовано в Дарницькому, Святошинському, Солом’янському, Дніпровському районах Києва.

У Дарницькому районі Києва внаслідок влучання російської ракети у проїжджу частину утворилася величезна вирва, пошкоджено сусідні будинки, повідомив очільник Дарницької РДА Олександр Ковтунов.

За останніми даними, 11 постраждалих.

Повітряні сили повідомили, що Росія вночі атакувала Україну наступними цілями:

  • 6 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400

  • 4 керованими авіаційними ракетами Х-59/69

  • 2 протирадіолокаційними ракетами Х-31

  • 121 БпЛА

Сили ППО знешкодили 2 ракети Х-59/69 та 111 дронів. Є влучання балістичних ракет, 2 керованих авіаційних ракет та 7 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
344
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie