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РФ готує новий масований удар по Україні: експерт сказав, коли він може статися
Росія накопичує арсенали озброєння і здатна завдавати масованих комбінованих ударів циклами.
Росія може накопичувати ракети й дрони для нової масштабної атаки, схожої на попередню. На це їй може знадобитися щонайменше від одного до півтора тижня.
Про це в етері Київ24 повідомив авіаційний експерт Богдан Долінце.
За його словами, ворог намагається зібрати максимально можливу кількість засобів ураження, щоб повторити масований удар і отримати подібний результат.
Долінце пояснив, що часові проміжки між масованими атаками безпосередньо залежать від швидкості підготовки ракет до запуску, і ворог здатний підготувати новий удар у доволі стислі терміни.
Нагадаємо, у ніч проти 11 липня російські війська здійснили ракетну балістичну атаку на Київ. Вже після перших вибухів у столиці оголосили повітряну тривогу, а наслідки удару було зафіксовано в Дарницькому, Святошинському, Солом’янському, Дніпровському районах Києва.
У Дарницькому районі Києва внаслідок влучання російської ракети у проїжджу частину утворилася величезна вирва, пошкоджено сусідні будинки, повідомив очільник Дарницької РДА Олександр Ковтунов.
За останніми даними, 11 постраждалих.
Повітряні сили повідомили, що Росія вночі атакувала Україну наступними цілями:
6 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400
4 керованими авіаційними ракетами Х-59/69
2 протирадіолокаційними ракетами Х-31
121 БпЛА
Сили ППО знешкодили 2 ракети Х-59/69 та 111 дронів. Є влучання балістичних ракет, 2 керованих авіаційних ракет та 7 ударних БпЛА на 11 локаціях.