РФ готує новий масований удар по Україні: Зеленський розкрив деталі

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Росія готується до до нового масованого удару по Україні попри переговори про закінчення війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні за 28 січня.

За його словами, росіяни намагаються завдати українцям якнайбільше болю, незважаючи на жодну дипломатію.

Реклама

«Знаємо і про те, що росіяни готуються до нового удару. Розвідка дає інформацію щодо цього, треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз усі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен з російських ударів», — сказав глава держави.

Зеленський визнав, що коли російські удари та штурми тривають, людям складно відчувати, що дипломатія конструктивна й може дати результат. Тому він закликав міжнародну спільноту забезпечити, «щоб не до нових масованих атак росіяни готувалися, а до закінчення війни».

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наслідки російської атаки в ніч проти 28 січня по всій Україні.

Також ми писали, що журналіст «Радіо Свобода» Мар’ян Кушнір героїчно врятував 4-річну дитину з квартири у вогні, куди влучив «Шахед».