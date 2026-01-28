- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2001
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ готує новий масований удар по Україні: Зеленський розкрив деталі
За словами Зеленського, росіяни готуються до нового удару по Україні.
Росія готується до до нового масованого удару по Україні попри переговори про закінчення війни.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні за 28 січня.
За його словами, росіяни намагаються завдати українцям якнайбільше болю, незважаючи на жодну дипломатію.
«Знаємо і про те, що росіяни готуються до нового удару. Розвідка дає інформацію щодо цього, треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз усі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен з російських ударів», — сказав глава держави.
Зеленський визнав, що коли російські удари та штурми тривають, людям складно відчувати, що дипломатія конструктивна й може дати результат. Тому він закликав міжнародну спільноту забезпечити, «щоб не до нових масованих атак росіяни готувалися, а до закінчення війни».
Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наслідки російської атаки в ніч проти 28 січня по всій Україні.
Також ми писали, що журналіст «Радіо Свобода» Мар’ян Кушнір героїчно врятував 4-річну дитину з квартири у вогні, куди влучив «Шахед».