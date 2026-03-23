Укрaїнa
1405
1 хв

РФ готує новий масований удар: Зеленський попередив, коли чекати

Українська розвідка зафіксувала ознаки підготовки РФ до чергового масованого удару з повітря.

Дмитро Гулійчук
Зеленський попередив про підготовку росіянами нового масованого удару.

Зеленський попередив про підготовку росіянами нового масованого удару. / © Володимир Зеленський

Українська розвідка отримала інформацію, що росіяни можуть готувати новий масований повітряний удар.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за 23 березня.

«Будь ласка, сьогодні звертайте увагу на сигнали тривоги. Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар. Відповідні наші розпорядження для ППО вже були. Бережіть, будь ласка, себе та Україну», — попередив глава держави.

Також президент повідомив, що РФ збирається і надалі використовувати територію Білорусі та окуповану територію України для будівництва наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії.

«Уже таке було, що на території Білорусі встановлювали спеціальну апаратуру для підтримки атак „Шахедів“ проти Києва та наших північних регіонів уздовж кордону Білорусі. Це тоді, на жаль, посилило російські удари. Але ми діяли й ліквідували відповідні антени», — пригадав він та пообіцяв «відповіді» на нові загрози з Білорусі.

Загроза нового ракетного удару РФ

Раніше військовий експерт попередив, що чергова масована російська ракетна атака по Україні може статися протягом найближчих діб.

У моніторингових каналах з’явилася інформація, що одним із ключових об’єктів нової повітряної атаки РФ може бути центральний залізничний вокзал Києва. В «Укрзалізниці» прокоментували цю інформацію.

