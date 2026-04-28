РФ готує новий наступ — Зеленський зробив заяву після доповіді розвідки

Зеленський / © Associated Press

Реклама

Російське керівництво планує подальші наступальні операції проти України, навіть попри те, що саме визнає їхню низьку ефективність.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка.

За словами глави держави, українська розвідка отримала документи російського Генштабу, які свідчать про внутрішнє розуміння окупантами неспроможності виконати поставлені політичним керівництвом завдання.

Реклама

«Маємо конкретні документи російського Генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва», — заявив Зеленський.

Водночас, незважаючи на ці оцінки, Кремль не відмовляється від наступальних планів. Навпаки, у Росії розглядають можливість нарощування особового складу, зокрема шляхом розширення мобілізаційних заходів.

Що відомо після доповіді розвідки

Зеленський також зазначив, що Сили оборони України продовжують знищувати наступальний потенціал ворога. За даними розвідки, показник безповоротних втрат російської армії вже сягнув близько 60% від загальних втрат.

У відповідь на ці загрози Україна має намір посилювати тиск на противника. Серед ключових завдань — збільшення втрат окупантів, розширення застосування дронів на передовій, а також посилення санкційного впливу на російський військово-промисловий комплекс і нафтову галузь.

Реклама

Окремо українська сторона планує поінформувати міжнародних партнерів про подальші наміри Москви, зокрема щодо підготовки можливих операцій проти країн НАТО та спроб глибшого втягнення Білорусі у війну.

Новини партнерів