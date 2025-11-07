РФ націлилася на велике місто: військовий розкрив плани Путіна

Володимир Путін / © Associated Press

Запорізький напрямок залишається одним із пріоритетних для російських окупантів, які не полишають ідеї захопити місто Запоріжжя.

Про це повідомив заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення «Тайфун» НГУ Павло Гвозденко в ефірі Ми Україна.

За словами Павла Гвозденка, інтенсивність атак на місто Запоріжжя та прилеглі території свідчить про незмінність планів агресора.

«Ну, звісно, для ворога саме цей Запорізький напрямок являється одним із пріоритетних, тому що, як ви знаєте, вони хочуть захопити в тому числі і місто Запоріжжя. Багато зусиль для цього прикладають і періодично шукають різні способи, як це зробити,» — зазначив військовий.

Він підкреслив, що наразі саме місто Запоріжжя перебуває під постійним вогнем з боку окупантів.

«Зараз дуже активно, як ми бачимо, і саме місто Запоріжжя атакується різними типами, як і Шахеди, інших БПЛА, так і за допомогою КАБів. Постійний терор цивільного, в першу чергу, населення», — додав Гвозденко.

Експерт наголосив, що російські війська накопичили значні ресурси на лінії фронту, постійно намагаючись компенсувати втрати.

«Ворог сконцентрував достатньо багато своїх сил, постійно намагається поповнювати втрати і таким чином тиск тиснути безперестанку, тиснути на цьому напрямку», — пояснив заступник командира «Тайфуну».

Гвозденко також розкрив основну тактику, яку застосовують окупанти. В основному це відбувається шляхом застосування піхоти, також БПЛА в великій кількості. Однак, за даними розвідки, ситуація може ускладнитися через підготовку ворога до масштабніших дій.

«Але періодично от і зараз, до речі, по нашій наших розвідданих ворог готує черговий штурм за допомогою важкої бронетехніки», — підсумував Павло Гвозденко.

Нагадаємо, російські війська посилюють свою кампанію ударів по українській залізничній інфраструктурі, прагнучи порушити роботу українських тилових логістичних вузлів, щоб підірвати спроможності передових підрозділів Сил оборони України та зрештою полегшити собі завоювання на лінії фронту.

Також повідомлялося, російська армія стоїть на порозі найбільшого територіального здобутку за два роки, наближаючись до Покровська. Але потенційна «нагорода» — спустошене місто, усіяне тілами загиблих — свідчить про іншу, важливішу битву, ніж суто територіальну: хто з противників першим вичерпає свої військові ресурси.