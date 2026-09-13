РФ готує новий сценарій для України: Прокопенко попередив про загрозу на Сумщині та Чернігівщині

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Російські війська можуть спробувати створити так звану «буферну зону» вздовж північного кордону України, зокрема на території Сумської та Чернігівської областей. Також окупанти можуть продовжити терор українських міст, зокрема Києва.

Про це заявив командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко під час щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляють «Новини.LIVE».

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За його словами, на початку зими Росія може залучити частину мобілізаційного резерву, сформованого до цього часу. Його можуть використати для того, щоб скувати українські сили на північному напрямку та ускладнити перекидання резервів на інші ділянки фронту.

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«Частину мобілізованого резерву, який буде сформовано на початок зими, противник може задіяти з метою сковування наших зусиль і не давати нам перегруповувати якісь резерви на північних кордонах нашої держави», — сказав Прокопенко.

Водночас командир «Азову» прогнозує можливу зміну тактики російських військ уже в жовтні.

За його словами, погіршення погодних умов — сильні дощі та тумани, а також скорочення світлового дня — можуть вплинути на характер бойових дій. Замість застосування малих піхотних груп росіяни можуть частіше використовувати важку бронетехніку та робити спроби механізованих проривів.

Таким чином, восени та на початку зими українські сили можуть зіткнутися як зі зміною тактики противника безпосередньо на фронті, так і зі спробами РФ скувати резерви поблизу північного кордону.

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Як повыдомлялося, Росія намагається створити «буферну зону» на півночі Сумської та Харківської областей. Окупанти використовують тактику малих штурмових груп, намагаючись виснажити українську оборону та відтіснити ЗСУ від кордону. У такий спосіб російські війська прагнуть виявляти та перехоплювати українські розвідувальні групи ще на підходах до власного кордону. Водночас окупантам необхідна додаткова територія для безпечного розгортання передових систем ППО. На думку аналітиків, це може допомогти РФ ефективніше протидіяти українським безпілотникам, які прямують у напрямку Бєлгородської області та центральних регіонів Росії.

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