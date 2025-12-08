ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
44
РФ готує протести у великих містах України — омбудсмен про мету ворога

За словами Лубінця, РФ планує використати родичів військових для протестів у Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові.

Ігор Бережанський
Російські спецслужби планують спровокувати протести в низці українських міст, щоб «розхитати ситуацію».

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його інформацією, ворожі спецслужби можуть готувати протестні акції у великих містах півдня та сходу держави — Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, а також у Києві.

«РФ прагне використати людський біль і вразливість: на матеріальній основі планують залучати переважно жінок, у тому числі матерів наших військовослужбовців — полонених та/або зниклих безвісти. Ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс», — стверджує омбудсмен.

На його думку, завдяки цим протестам росіяни планують дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію та створити тиск на українське військово-політичне керівництво — особливо на тлі активних консультацій України та США щодо умов припинення війни.

«Ми маємо чітко усвідомлювати: Росія й надалі намагатиметься бити по найчутливішому — довірі, єдності, родинах наших Захисників та Захисниць. Саме тому важливо зберігати пильність і не дозволити ворогу використати людську трагедію як інструмент інформаційної війни проти України», — підсумував Лубінець.

Зауважимо, що акції на підтримку українських полонених та зниклих безвісти відбувають щовихідних у великих містах і маленьких містечках. Проте ніяких провокацій на них зафіксовано не було.

Раніше повідомлялося, що під Києвом люди перекрили дорогу через відключення світла.

44
